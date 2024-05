Meteo, Italia spaccata in due: maltempo al Nord (bomba d'acqua a Milano) e prove d'estate al Sud (35 gradi in Sicilia). Le previsioni

Italia spaccata in due dal meteo. Già da oggi, ma ancora nei prossimi giorni, sole e caldo continueranno al Sud, mentre temporali e nubifragi colpiranno il Nord e in parte il Centro. Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, con temporali intensi a partire dal pomeriggio e dalla serata di ieri: oggi, mercoledì 15 maggio, e domani, giovedì 16 maggio, potrebbero essere le giornate più critiche, con pioggia forte, vento e un notevole calo delle temperature. Allerta gialla in altre cinque regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, Veneto e Piemonte. Nubifragi anche in Valle d'Aosta. Situazione del tutto diversa al Sud Italia, dove si attendono i primi 35 gradi della stagione ad esempio in Sicilia.