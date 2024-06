Meteo weekend, arriva l'estate: sole e caldo in aumento sull'Italia ma non mancheranno i temporali. Ecco dove

Un weekend decisamente estivo dal 14 al 16 giugno. L'estate è arrivata, ma alcune zone del Nord Italia rimangono esposte ad una certa instabilità. Altrove sole e caldo in aumento. Passato il fronte che ha causato nei giorni scorsi una certa instabilità al Centro-Nord la pressione, spiega 3B Meteo, torna progressivamente ad aumentare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, dando il via ad una fase più tranquilla sullo Stivale già a partire da venerdì 14 giugno.

Tuttavia, sulle Isole britanniche rimane in azione una vasta circolazione di bassa pressione da cui si snoderanno altri impulsi instabili diretti verso il Centro Europa, che potranno portare un po' di instabilità sulle regioni settentrionali nel corso del weekend. Domenica 16 giugno, oltre ad un po' di variabilità sull'area alpina, si assiste anche alla risalita di un corpo nuvoloso dal Nord Africa verso Sardegna e Sud Italia. In generale, però, si prevede una fase più stabile e con temperature in aumento.