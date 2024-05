Si chiama Mip-C la nuova malattia connessa al Covid che sta spaventando gli esperti. Le riviste specializzate ne stanno parlando in questi giorni, ma di questo mostro non si conoscono ancora tutti gli aspetti. Ciò che sappiamo è che si tratta di una malattia nuova, potenzialmente mortale e collegata al Covid-19, perchè può svilupparsi in persone infettate dal virus SarsCoV2.