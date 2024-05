Si avvicina il primo taglio dei tassi di interesse da parte della Bce. Probabilmente di 25 punti base. Porterà risparmi sulle rate a tasso variabile dei mutui, che già sono in lieve calo in questi mesi. Nel frattempo si diffondono i finanziamenti green, le offerte sono sempre di più e sempre più vantaggiose. Sta quindi per iniziare una stagione di mutui a prezzi più favorevoli, dopo i record degli ultimi mesi che hanno messo in difficoltà migliaia di famiglie in tutta Italia. Entro fine anno si dovrebbero quindi vedere effetti interessanti anche sulle nuove offerte di mutuo a tasso fisso. Ma vediamo nel dettaglio quanto si risparmierà nei prossimi mesi e che tipi di offerte potrebbero arrivare.

