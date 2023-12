La vittoria contro il Braga restituisce il sorriso al Napoli di Walter Mazzarri. Ma anche e soprattutto la qualificazione agli Ottavi di finale della Champions League. Un obiettivo voluto, inseguito, centrato esattamente come lo scorso anno e come già era accaduto più volte in passato. Un anno fa gli azzurri avevano saputo qualificarsi da primi e arrivare addirittura ai quarti, stavolta si aspetterà il verdetto dell'urna di lunedì per conoscere ancora la strada da affrontare. Ma quante volte il Napoli è già arrivato agli ottavi e come sono andate quelle partite?