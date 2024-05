Basta un quarto d'ora al Bologna per sbarazzarsi di un Napoli mai convincente oggi al Maradona. Gli azzurri di Calzona colpiti a freddo: in 15 minuti i gol prima di Ndoye e poi di Posch spengono ogni buona speranza possibile dei tanti tifosi azzurri presenti sugli spalti.



La giornata storeta napoletana viene confermata a metà del primo tempo con il rigore procurato da Osimhen e poi sbagliato da Politano. Di fatto la partita finisce lì. Non finiscono ancora, invece, le speranze di poter essere in europa il prossimo anno. Ma ancora una volta gli azzurri sprecano una domenica di festa regalando solo mugugni al tifo del Maradona.