Dopo una stagione solo da incorniciare, il 2023/24 a Napoli nasce sotto le stelle della critica. Gli azzurri conquistato 7 punti nelle prime quattro uscite della nuova stagione in Serie A, ma soprattutto mostrano caratteri distanti dalla squadra che aveva illuminato gli occhi appena qualche mese fa.

Il passaggio a Rudi Garcia in panchina è ancora all'inizio, la perdita di Kim Min-Jae è un fatto che ancora influisce sulla nuova organizzazione di una difesa che già conta 5 gol incassati, ma nonostante ciò quella della squadra azzurra in Serie A non è assolutamente la peggiore partenza che una squadra appena vincitrice dello scudetto si sia concessa - nel campionato a tre punti - con il tricolore sul petto.