Napoli-Genoa in 12 meme: salvate il soldato Kvara

Lanciamo un nuovo appello alla Lega Calcio: basta far iniziare le partite del Napoli alle 15, orario che coincide con l’inizio de “l’abbiocco”. Se Geolier aveva portato, anche grazie alla nuova collaborazione per l’abbigliamento, gli azzurri al festival di Sanremo, alla fine la canzone a cui si avvicina di più la brigata Mazzarri è «La noia» di Angelina Mango. Oltre il danno anche la beffa.

Guardiamo il lato positivo: almeno questa volta abbiamo tirato venticinque volte, di cui addirittura sette in porta. Il Walter di un tempo, a fine partita, avrebbe detto: «Se nel calcolo del punteggio finale contassero anche il possesso palla - 75% per i suoi contro il Genoa - e i tentativi, staremmo parlando di altro». E invece eccoci qua, a discutere ancora una volta su tutte le attività in cui potremmo impegnarci da qui a giugno, in attesa della fine di questo sconsolante spettacolo. Menomale che almeno ci sono i meme.