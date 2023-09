Uno spettacolo pieno di errori e di indecisioni, ma Napoli-Lazio regala incertezza eterna. Si corre avanti e indietro, gli azzurri dominano nelle idee nel primo tempo ma capitolano per un errore in massa di Anguissa, Olivera e Juan Jesus. Poi si rialzano, ma nella ripresa cadono nel trappolone sarriano che abbandona la Grande Bellezza, piazza uomini in difesa come neppure Trapattoni e la vince in contropiede, perché a campo aperto, gli azzurri ballano. E Sarri lo sapeva.