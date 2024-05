Ci si aspettava di poter tifare Fiorentina in finale di Conference League, per sperare almeno nella Conference, invece non servirà neppure quello: il Napoli non vince al Maradona nemmeno contro il Lecce, uno 0-0 praticamente senza emozioni, fotografia perfetta del resto della stagione.

Una stagione, almeno, ora chiusa: gli azzurri ripartiranno a luglio con il ritiro, ad agosto con Coppa Italia e campionato. Ma senza Europa. Si chiude dopo 14 anni l'esperienza internazionale del club di De Laurentiis. Che ripartirà con un Conte in più e un conto più leggero.