Il dolore dei campioni. Non solo il Napoli di Rudi Garcia arranca in classifica nel suo campionato. Gli azzurri (già 9 reti subìte in campionato, 17 i gol fatti) sono distanti 7 punti dal primo posto - occupato dal Milan - e sono recudi dalla seconda sconfitta in campionato arrivata contro la Fiorentina, ma anche in giro per l’Europa il dato dei campioni non sorride. Nei cinque maggiori campionati europei, infatti, nessuna delle squadre che ha vinto il campionato pochi mesi fa, è attualmente al primo posto, arrivati alla sosta d’ottobre. Tra le difficoltà del Bayern e quelle del Paris Saint Germain, l’avvio di stagione riserva più di una sorpresa.