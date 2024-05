Nemo, chi è il vincitore (non binario) dell'Eurovision 2024: «Rendermi conto della mia identità mi ha reso libero»

Nemo è la prima persona non binaria a vincere l'Eurovision. Il termine non binario indica il non riconoscersi strettamente né nel genere maschile né in quello femminile e in inglese si riferiscono a se stessi con i pronomi they/them (loro/essi). Possono identificarsi sia come uomo che come donna, da qualche parte nel mezzo o completamente al di fuori di queste categorie. Oltre a lui, nella competizione era presente anche l'irlandese Bambie Thug come persona non binaria.

