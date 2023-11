Olgettine, chi sono e perché lo sfratto. Dal testamento di Berlusconi al comodato d'uso, Sorcinelli: «Noi vittime»

Olgettine, la famiglia di Silvio Berlusconi ha detto stop ai versamenti mensili e alle case in comodato d'uso per le venti ragazze che partecipavano alle serate di Arcore. Dopo la morte del Cav, avvenuta lo scorso giugno, la notizia dello «sfratto» - confermata da fonti legali - segna la fine di un'era. L'assegno di 2.500 euro, che per il leader di Forza Italia era un risarcimento per i danni di immagine patiti dalle giovani coinvolte nei processi Ruby, non verrà più corrisposto alle ragazze - Barbara Guerra, le gemelle De Vivo, Francesca Cipriani, Alessandra Sorcinelli solo per citarne alcune - che animavano le cene eleganti a Villa San Martino. Cosa c'è dietro la decisione della famiglia?