Patatine San Carlo, la guerra tra i figli del patron Alberto Vitaloni (colpito da due ictus): «Mia sorella a capo dell'azienda, milioni di euro versati a lei»

Un impero milionario e una faida familiare finita in tribunale. E' la vicenda che coinvolge il Gruppo San Carlo, l’impero delle patatine che nel 2022 ha avuto un fatturato di 323,8 milioni di euro. Alberto Vitaloni, 88 anni, è l’ex presidente del Gruppo. Il patron ha avuto ripetuti ictus cerebrali ischemici. Che, secondo il neurologo Giuseppe Lauria Pinter, lo hanno portato a ragionare come un bimbo di 5-6 anni». A capo dell’azienda c’è oggi la figlia Susanna. Che è però stata denunciata dal fratello Francesco. Che ha ipotizzato i reati di «violenza privata, circonvenzione di incapace, sequestro di persona e maltrattamenti nei confronti di un familiare». Ovvero il padre. Che da otto anni nessun medico visita. E oggi versa in uno stato di «demenza vascolare».

