La Pec va in pensione. Ormai entrata a far parte dell'uso comune, la posta elettronica certificata non avrà più la stessa importanza. Perché sarà sostituita dalla REM, nuovo meccanismo di certificazione delle mail che rispetta gli standard europei. Superando così un limite del vecchio sistema, dal momento che sarà possibile utilizzarla, non solo in Italia, in tutti gli stati membri dell'Unione Europea.

