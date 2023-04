Pensioni, aumenti per la rivalutazione ad aprile: calendario pagamenti e di quanto sale l'assegno

Pensioni, dal primo aprile sono partiti gli accrediti degli assegni. Sia per chi riceve l'accredito bancario, ma anche in alcuni casi per coloro i quali si recano agli sportelli delle Poste per ritirare l'assegno, questo sarà un mese di "posticipi", complice il calendario. Sorprese in positivo visto che gli importi di aprile saranno comprensivi degli aumenti dovuti alla rivalutazione disposta dal governo. Aumenti riconosciuti anche a chi a marzo non ha ricevuto gli importi spettanti.

