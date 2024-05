Il panorama previdenziale italiano sta attraversando un'importante fase di cambiamento, offrendo nuove possibilità per coloro che desiderano integrare i propri contributi pensionistici. Secondo quanto stabilito dall'Inps attraverso una recente circolare, i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dal 1996 in poi, e quindi sono completamente nel sistema contributivo, hanno ora la possibilità di richiedere il riscatto dei periodi non coperti da contributi per un massimo di cinque anni. La nuova legge di bilancio per il 2024 ha introdotto questa opportunità, consentendo ai lavoratori di riscattare periodi non coperti da contributi pensionistici. Questa possibilità è cumulabile con il riscatto già effettuato grazie alla normativa del 2019.