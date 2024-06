Il rimborso fiscale tramite il modello 730/2024 è già in atto per lavorari dipendenti e autonomi mentre i tempi per i pensionati sono più lunghi. Da qualche anno le regole sono cambiate, visto che prima tutti lo ricevevano nello stesso momento. Ecco i tempi di attesa per i pensionati.

