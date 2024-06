Pensioni, come sarà l'assegno dei trentenni che usciranno dal lavoro dopo i 70 anni? Ecco le simulazioni

Brutte notizie per i 30enni di oggi. L'Inps, infatti, ha da poco aggiornato il suo simulatore di pensioni, adeguandolo alle nuove aspettative di vita. Questo aggiornamento fornisce una prospettiva preoccupante per i giovani lavoratori, evidenziando uno slittamento dell'età di pensionamento. Secondo il simulatore, chi ha compiuto 30 anni quest'anno e ha iniziato a lavorare da poco potrà andare in pensione a 66 anni e 8 mesi solo se ha versato almeno 20 anni di contributi e maturato un assegno superiore a una certa soglia (tre volte l'importo mensile dell'assegno sociale nel 2024, pari a 1.603,23 euro). In caso contrario, l'età di pensionamento potrebbe slittare fino a 74 anni.