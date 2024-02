Pigna-Ferragni, perché collaborare con Chiara "non conviene" più alle aziende: le tappe della fuga degli sponsor

Radioattiva. Così è stata definita Chiara Ferragni dall'ex collaboratore Karim De Martino. Le aziende che collaborano con l'influencer rischiano molto in questo periodo. Dagli insulti social a un vero e proprio danno reputazionale. I commenti offensivi sulle pagine Instagram e Facebook sono sempre più insistenti. Lo è stato, ad esempio, nel caso dell'hotel e Mascognaz di Champoluc, in Valle d’Aosta, che ha dovuto chiudere la possibilità di dare il proprio parere sotto i propri post agli utenti. Ma non è l'unico caso.

