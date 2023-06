Lago Maggiore, il caso degli 007: l'ipotesi summit per spiare oligarchi e russi. Ecco perché gli agenti erano sulla barca

Non una semplice gita in barca, un pranzo tra colleghi o una rimpatriata domenicale. Si è trattato di una vera e propria riunione di lavoro - ovviamente segreta - tra 007 italiani e israeliani. E come nei migliori film della spia James Bond, sono immediatamente spariti tutti i superstiti del naufragio sul lago Maggiore e le tracce a loro riconducibili, che potevano svelarne l'identità o i movimenti.



Ma non solo. Nella zona di Verbania si sono intensificate le manovre dei miliardari di Mosca. Hotel di lusso, ville, mogli dei magnati. Negli ultimi tempi, la «matrice» russa è aumentata grazie a personaggi russi, focalizzati sulla riqualificazione e l’apertura di hotel, per loro ammissione con l’obiettivo dichiarato, sempre che non sia una semplice copertura, di spostare gli investimenti dal lago di Como a qui.