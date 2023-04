Pensioni, quota 103: a chi conviene e chi può accedere. Età, assegno e criteri per la domanda nel 2023

Quota 103. La pensione anticipata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2023 consente il prepensionamento con 62 anni d’età e 41 di contributi. Chi accede a Quota 103 non potrà avere una pensione superiore a 5 volte i trattamenti minimi, ossia non sopra i 2.818 euro lordi mensili. La pensione non potrà poi essere cumulata con altri redditi da lavoro (eccezioni fatta per quelli da lavoro autonomo per un massimo di 5 mila euro). A fine anno Quota 103 dovrebbe "andare in pensione" e lasciare posto a Quota 41, ma non è esclusa una proroga. Ma a chi conviene accedere a Quota 103 nel 2023?



