Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: «Sua vita a rischio, informazioni preoccupanti». Media israeliani: «Non è sopravvissuto»

È mistero sulle condizioni del presidente iraniano Ebrahim Raisi dopo che l'elicottero su cui viaggiava ha avuto un incidente ed è stato costretto, secondo le prime informazioni, a un «atterraggio duro». Le prime voci secondo le quali il presidente non sarebbe ferito e avrebbe addirittura proseguito il viaggio via terra sono state poi smentite, con l'agenzia iraniana Mehr che avrebbe addirittura cancellato il lancio. Secondo fonti israeliane Raisi «non è sopravvissuto», come riporta Channel 12 citando fonti occidentali.