A giugno proseguono i pagamenti del Reddito di cittadinanza, la misura di contrasto alla povertà e per il reinserimento lavorativo che il governo Meloni ha modificato negli ultimi mesi. Giugno, quindi, sarà una delle ultime mensilità in cui il sostegno, che arriva fino a 780 euro a persona (ma in media si aggira sui 500 a testa), verrà erogato a tutti i beneficiari finora coinvolti.

A partire da agosto, poi, circa 800mila persone (su 2,5 milioni totali), ritenute occupabili, lo perderanno, con lo strumento che per loro sarà sostituito a settembre dal nuovo Supporto per la formazione e il lavoro. Vediamo però nel dettaglio il calendario dei pagamenti a giugno.