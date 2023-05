Reddito di infanzia e assegno di gioventù. Sono forme di sostegno alla natalità e ai giovani proposte da Fratelli d'Italia. Si tratta in particolare di una proposta di legge depositata alla Camera da Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera dei deputati. "Disposizioni per la promozione della natalità, il sostegno delle famiglie e del lavoro femminile e la sicurezza in ambito scolastico, nonché deleghe al Governo in materia di gratuità dei servizi educativi e delle scuole per l’infanzia e di revisione del trattamento tributario del reddito familiare", così si chiama la pdl che è stata assegnata alla Commissione Affari sociali in sede Referente lo scorso 26 maggio 2023. Vediamo cosa prevede.