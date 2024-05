«Sono americana e vivo in Italia, ecco 4 indizi per distinguere un turista statunitense da un italiano. Siamo completamente diversi»

È un passatempo, un gioco innocente che si fa da soli o in compagnia soprattutto nel centro di una città: cercare di capire di quale nazionalità sono i turisti. «Quello è sicuramente tedesco», «lei è inglese dai», «loro? Secondo me coreani». Si gioca un po' con gli stereotipi, o con quelle che si crede possano essere le usanze altrui. Magari dai vestiti, dal colore dei capelli, dal modo di gesticolare. Insomma, sono diversi i modi intuire da dove possa arrivare quel turista che sta passando proprio davanti a te.

Ma come capire che quella persona è invece proprio un turista americano? Secondo una statunitense che vive in Italia, ci sono quattro indizi che ogni italiano carpirebbe al volo. In un recente video postato su TikTok, Rachael Sullivan, di Tampa (Florida), ha rivelato a cosa prestare attenzione quando si tratta di individuare un cittadino statunitense all'estero.