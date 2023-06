Rottamazione cartelle esattoriali, ultimi giorni per aderire. Dalle multe all'Imu per i comuni: le novità

Ultimi giorni per aderire al nuovo round di rottamazione delle cartelle esattoriali. Entro il 30 giugno bisogna infatti presentare la domanda all'Agenzia delle entrate-Riscossione o altrimenti non si potrà rientrare nella rottamazione «quater», prevista dalla scorsa legge di Bilancio con termine al 30 aprile, poi portato a fine giugno.

Nel frattempo la Fondazione Ifel di Anci, l'Associazione nazionale comuni italiani, ha reso note le regole per gli enti locali non solo per la rottamazione, ma anche per stralcio, totale o parziale, delle multe. La delibera di adesione da parte delle città dovrà essere adottata entro il prossimo 29 luglio.