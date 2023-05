Allarme scarlattina, è boom di casi. Medici: «Mancano gli antibiotici». Sintomi e come riconoscerla

Boom di scarlattina. Un aumento di casi che non si ferma da gennaio. Maggiormente colpiti sono i bimbi e ragazzi con meno di 15 anni. Preoccupa, in particolare, la situazione in Veneto: qui si registra un'impennata dei casi, con 1.166 in soli tre mesi. L'anno scorso? Circa 116. Ma è un problema europeo. Già nel corso del 2022 diversi Paesi europei (Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) avevano dati preoccupanti.

Mal di gola, quando è streptococco? Sintomi, cure e come riconoscerlo. Il vademecum del Bambino Gesù