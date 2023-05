Scudetto Napoli, il film del campionato: dalla vittoria di Verona al trionfo di Udine

La stagione azzurra parte nello sconforto e tutti danno il Napoli addirittura fuori dalla zona Champions. Dopo gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabianz Ruiz e Ospina, non si sa se Kim, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone riusciranno a non far rimpiangere gli ormai ex pilastri degli azzurri.