Addio definitivo allo smart working per i lavoratori fragili e chi ha figli sotto i 14 anni di età. Da Pasquetta, lunedì 1° aprile, le regole cambiano e si torna al regime ordinario. Scadono infatti domani, a Pasqua, le regole straordinarie che erano state varate durante la pandemia da Covid-19 e poi prorogate fino ad oggi. In sostanza, quindi, si torna in tutto e per tutto ai soli accordi individuali tra dipendenti e aziende. E in più bisogna prestare attenzione al rischio multe (da 100 a 500 euro). Vediamo nel dettaglio cosa succede dal 1° aprile.

Smart working, da aprile obbligo accordo individuale: cosa cambia