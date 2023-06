Prorogare lo smart working per chi ha figli con meno di 14 anni e per i lavoratori fragili. Così da estendere la possibilità di lavorare da casa per queste due categorie di dipendenti, che altrimenti dovranno presto rientrare in ufficio. È questo l'obiettivo di un emendamento al Decreto Lavoro, il provvedimento del governo varato il Primo maggio per tagliare il cuneo fiscale e (tra le altre cose) dare una stretta al Reddito di cittadinanza.