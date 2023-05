Smart working, cosa succede dopo il 30 giugno? Tutte le categorie protette (e chi ha la priorità): cosa succede per fragili e genitori

Cosa succede allo smart working dopo il 30 giugno? La scadenza del lavoro agile è vicina. Data in cui verrebbe meno il diritto per i fragili (tanto nel pubblico che nel privato) che per i genitori con figli fino a 14 anni (solo nel privato). Il governo è al lavoro per trovare una soluzione, il dossier è all'attenzione del ministro del Lavoro, Marina Calderone. A fine marzo c'era già stata una proroga, con l'esecutivo che aveva trovato i 16 milioni necessari per confermare questa possibilità ai lavoratori fragili (per i genitori la norma era scaduta addirittura a fine dicembre).

Smart working verso lo stop, ma l'isolamento rimane: confermati i 5 giorni di quarantena