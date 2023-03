Sorteggi Champions League, è Milan-Napoli: tutti i segreti della squadra di Pioli

Sarà derby italiano. Per la prima volta ai quarti di finale di Champions, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà una sfida conosciuta tante volte: l’urna di Nyon ha detto Milan, la squadra di Pioli sarà l’ostacolo tra gli azzurri e la speranza di finire addirittura in semifinale dopo aver già riscritto la storia con il passaggio ai Quarti. Contro i rossoneri si proverà a superarsi ancora, in quello che è da sempre un faccia a faccia che ha caratterizzato il calcio italiano negli ultimi quarant’anni.