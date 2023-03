Spid, l'addio ora è più vicino. Le nuove funzioni della Carta d'identità elettronica e come richiederla

Lo Spid è pronto per essere sostituito, quasi definitivamente, dalla Carta d'identità elettronica. Il governo ha infatti attivato due nuove funzioni che permettono l'utilizzo della sola Cie per accedere a funzioni per le quali prima invece era necessaria l'attivazione dello Spid. «A volte ci si innamora degli acronimi, anche dimenticandone il significato: Spid sta per sistema pubblico di identità digitale e nessuno ha mai pensato di fare a meno di un sistema pubblico di identità digitale», ha detto oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti, replicando in Aula alla Camera a una interpellanza di M5s a prima firma Chiara Appendino sullo Spid. Butti ha comunque sottolineato la necessità di «dare luogo a un serio processo di razionalizzazione del sistema di identità digitale attraverso un unico strumento di accesso per i servizi della P.a. e sanitari». Un processo, ha evidenziato «non attuabile in tempi brevi con la necessità di interventi sul piano tecnico, amministrativo e giuridico» e che punta poi a convergere nell'European Digital Identity Wallet. «Nessuno spegne nulla - ha evidenziato in un altro passaggio - anche perché il successo di Cie e Spid rappresenta un patrimonio su cui costruire ogni soluzione per il futuro e questo stiamo facendo con il consenso tutti stakeholder. Nessuna sostituzione - ha concluso - ma una transizione verso un sistema unico che sappia valorizzare le esperienze acquisite con i cittadini. Nessun rischio, inoltre, di sperpero di risorse pubbliche ma la ferma volontà di ridurre le duplicazioni».