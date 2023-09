Missione compiuta. Ma quanta sofferenza per alzare bandiera corsara all’esordio in Champions League. Servono 4 legni, un gol ed un’autorete agli azzurri per espugnare il campo del Braga. Di Lorenzo la sblocca, Bruma rispolvera incubi e spettri nel finale e poi un’autorete di Niakate regala i tre punti al Napoli che raggiunge subito il Real in testa al girone ed è l’unica italiana a vincere in Champions.