Sporting-Braga Napoli, come sono andate le prime volte nel girone Champions?

Il Napoli di Rudi Garcia ricomincia in Champions League. Questa sera a Braga l'esordio azzurro nella nuova competizione europea di questa stagione contro i portoghesi. Un viaggio che i tifosi napoletani sperano sia lungo: nella passata annata erano stati raggiunti i quarti di finale, fino alla deludente eliminazione contro il Milan, un percorso che tutti ora sperano di replicare e magari migliorare.

Ma come sono andati gli esordi del Napoli nei gironi di Champions League. Agli azzurri la prima gara europea dell'anno sorride quasi sempre: nelle 7 partecipazioni fin qui messe insieme nel nuovo format della più importante competizione europea, il Napoli ha vinto per quattro volte, accumulando anche poi due pareggi e una sola sconfitta, in casa dello Shakhtar nel 2017 con Sarri in panchina.