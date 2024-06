Non incide sulle vittorie, ma il numero di followers in giro per i social network fa la differenza per i grandi club calcistici europei e mondiali.

Tifosi vicini e lontani, le piattaforme social oggi permettono anche a tanti appassionati di seguire le sorti della propria squadra del cuore a distanza: e con i social che si moltiplicano, anche i numeri dei followers lo fanno.

I club italiani, però, non sono al primo posto della speciale classifica tracciata dal Cies in queste ore e il Napoli insegue anche in Serie A.