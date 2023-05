Stipendi, aumento tredicesima e quattordicesima nel 2023 con il taglio del cuneo: ecco di quanto e per chi. I calcoli

Tredicesima e quattordicesima più alte. Gli effetti del decreto lavoro in busta paga potrebbero cominciare a vedersi già da questo mese, anche se l'incremento vero e proprio è previsto a partire da luglio 2023 grazie al taglio del cuneo fiscale. È infatti da luglio che i datori di lavoro dovranno rivedere le regole di calcolo per lo stipendio netto dal lordo: per tutti i lavoratori con retribuzione pari o inferiore a 2.692 euro mensili scatta il nuovo taglio della quota contributiva a carico del dipendente, nella misura di un ulteriore 4%. La tredicesima e quattordicesima, ovvero le mensilità aggiuntive, spettano ai dipendenti e ai pensionati e si affiancano alla normale retribuzione. Quest’anno le somme saranno più alte per effetto dalla Manovra 2023.

