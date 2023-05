Superbollo auto verso l'abolizione: ecco cosa cambia (e chi lo paga). Aci: «Tassa inutile e iniqua»

Il governo interviene sulle micro-imposte. E lo fa partendo dal superbollo, quella che prevede per le auto di grossa cilindrata il pagamento di 10 euro al kW per kW superiore a 185 (251 cavalli). Lo Stato guadagna entrate da poco più di 100 milioni di euro l'anno, che verranno recuperati in altro modo e tralasciando le auto più potenti. «Meno tasse e ossigeno per l'automotive: mentre siamo determinati affinché l'Europa consenta l'utilizzo di biocarburanti per le auto prodotte dal 2035, grazie all'intesa con il Mef del ministro Giancarlo Giorgetti vogliamo abolire il superbollo auto. Significa cancellare una tassa odiosa, dare ossigeno al mercato, sostenere nei fatti un settore prezioso che coinvolge - in modo diretto e indiretto - milioni di famiglie», ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.