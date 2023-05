Stop al superbollo, aumento della deducibilità per le pensioni complementari, limitazione o eliminazione della tobin tax. Sono diverse le misure a cui stanno lavorando i partiti di maggioranza per la riforma del fisco, con la legge delega che inizierà a concretizzarsi nei prossimi mesi e in particolare nel 2024.

Il cantiere è aperto, il range di interventi possibili molto ampio e i soldi a disposizione non infiniti, motivo per cui sarà difficile completare tutti gli obiettivi che si è dato il governo, che vanno dallo sfoltimento dell'Irpef e dell'Ires, fino alla maxi semplificazione di detrazioni e deduzioni, passando per la definizione di un nuovo rapporto cittadino-fisco con molti meno oneri e controlli.