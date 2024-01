Superbonus 2024, cosa cambia: nuovi lavori al 70%, al 110% se interventi asseverati entro il 31 dicembre 2023. Cosa significa

Superbonus 2024, si cambia. A partire dal 1° gennaio 2024 il contributo si riduce al 70%, nel 2025 scenderà al 65%. Sanatoria invece per i lavori non completati entro lo scorso 31 dicembre. Istituito, inoltre, un "fondo povertà" per i redditi con Isee sotto i 15mila euro destinato a compensare la differenza tra la precedente aliquota del 110% e quella attuale fissata nella misura del 70% ma solo se i lavori entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 60 per cento.

L’originaria maxi-detrazione al 110% sarà mantenuta solo per gli interventi realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023. Tutti questi sono, in sintesi, le novità sui bonus edilizi contenute nel Dl n. 212/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023.