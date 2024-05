Test di medicina, come funziona? Le 60 domande pescate tra 7.000 quesiti: le simulazioni in forma anonima

È quasi arrivato il fatidico giorno: martedì 28 maggio debutterà il nuovo test per l'accesso a Medicina Odontoiatria e Veterinaria dopo il disastroso esperimento del Tolc Med, al centro di ricorsi e polemiche e quindi archiviato. Sono 71.508 gli iscritti alle prove, 67.260 per Medicina, 7.862 per Veterinaria. I posti disponibili sono oltre 20 mila. Oltre a questa di maggio, ci sarà una sessione a luglio, con la possibilità, per i candidati, di partecipare ad entrambe. Lo svolgimento dei test sarà in presenza ed il formato della prova sarà cartaceo e composto da sessanta domande, estratte da un'apposita banca dati pubblica di almeno 7.000 quesiti.