Tommaso Starace, il magazziniere azzurro beniamino dei social

Tommaso Starace è da oltre trent’anni il magazziniere del Napoli, ma non si è limitato a fare solo questo. Negli anni è diventato anche l’uomo del caffè, quello che accoglie tutti con il suo caffè bollente e zuccherato, come vuole la ricetta napoletana. Tutti quelli che sono passati da Napoli negli anni, da Pesaola a Maradona, passando per Benitez, Sarri e Ancelotti, fino ad arrivare a Spalletti, hanno rispettato il rito di Tommy: il caffè servito in campo con la sua moka in bella vista.