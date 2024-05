Donald Trump può candidarsi alla Casa Bianca? Cosa prevede la legge e quali condanne rischia l'ex presidente Usa. Domande e risposte

Donald J. Trump è diventato il primo presidente degli Stati Uniti a essere condannato per un crimine. Record storico, ma in negativo. Con una decisione mai avvenuta prima, la giuria di Manhattan composta da 12 membri ha ritenuto l'ex presidente colpevole di tutti i 34 capi di imputazione riguardanti la falsificazione di documenti aziendali nel tentativo di mascherare un pagamento segreto effettuato all'attrice di film per adulti Stormy Daniels prima delle elezioni del 2016. Ma non solo: Trump è anche il primo candidato di un grande partito – e il presunto candidato repubblicano alle presidenziali del 2024 – a candidarsi alla presidenza Usa come un criminale a tutti gli effetti.



«Faremo appello contro il verdetto»: lo ha annunciato Donald Trump parlando dalla Trump Tower di Ny dopo il verdetto nel caso pornostar.

Ma perché il verdetto ha assunto una rilevanza così importante negli Stati Uniti e nel panorama politico internazionale? Ecco una serie di domande e risposte.