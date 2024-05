Le coste italiane, rinomate per la loro bellezza e biodiversità, stanno affrontando una nuova e preoccupante invasione. Nei mari che bagnano Puglia, Sicilia e Calabria, una specie sconosciuta fino a poco tempo fa ha iniziato a proliferare, provocando allarme tra pescatori e bagnanti. Si tratta dei vermocani, una specie invasiva i cui esemplari sono conosciuti anche come vermi di fuoco o vermi di mare. Questi esseri, dall'aspetto simile a millepiedi colorati, possono raggiungere la lunghezza di un metro e sono noti per la loro voracità. Gli esperti consigliano ai pescatori di non tentare di ucciderli con coltelli, dal momento che i vermocani possono rigenerarsi. È preferibile maneggiarli con cautela e, se catturati, rigettarli in mare senza danneggiarli. Sono una vera e propria minaccia per i mari del Sud e per combatterli è necessario conoscerne l'origine e capire perché si è scatenata, tutta d'un tratto, questa invasione.