Virus di Marburg, allarme epidemia internazionale dopo i focolai in Africa. Sintomi, cause e come si trasmette

La diffusione del micidiale virus Marburg in alcune parti dell'Africa potrebbe trasformarsi in una significativa epidemia internazionale. La febbre emorragica, originariamente diffusa dai pipistrelli, è nella lista dei pericoli delle malattie infettive dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che potrebbero causare epidemie regionali. La notizia che il virus simile all'Ebola ha raggiunto la capitale commerciale della Guinea Equatoriale con una popolazione di circa 200.000 abitanti è preoccupante, ammettono gli esperti di malattie infettive.

Sebbene non prevedano una vera e propria pandemia, i ricercatori avvertono che uno scenario simile all'epidemia di Ebola dell'Africa occidentale del 2014 è fattibile. Quel focolaio regionale ha ucciso più di 11.000 persone in Sierra Leone, Liberia e Guinea e si è diffuso oltre i confini dell'Africa. Tuttavia, il recente successo dell'eliminazione di un'epidemia di Ebola in Uganda alla fine dell'anno scorso ha anche dimostrato che le epidemie possono essere stroncate rapidamente sul nascere con una solida sorveglianza e tracciamento dei contatti.