Visco (Bankitalia): «Pil oltre le attese, per frenare l'inflazione serve uno sforzo comune. Sul Pnrr non c'è tempo da perdere e il salario minimo è utile»

«Pil oltre le attese, per frenare l'inflazione serve uno sforzo congiunto di imprese, lavoratori e governo. Sul Pnrr onn c'è tempo da perdere e il salario minimo è utile». Ignazio Visco si congeda dopo 12 anni alla guida di Bankitalia (il suo mandato termina a novembre) e chiude la relazione annuale di Via Nazionale con una considerazione rivolta ai giovani, partendo da una citazione dello storico Yuval Noah Harari: «Ci contraddistingue la capacità 'non solo di immaginare le cose, ma di farlo collettivamente'. Questa capacità di immaginare il futuro sarà cruciale, è per questo che serve mantenere vivo il dialogo, rafforzare per quanto possibile la cooperazione in un mondo dove occorre garantire benefici economici, sanitari, di benessere, a tutti, e ridurre, non aumentare, le disparità».

Visco, poi, conclude: «Spetta proprio ai più giovani, meno condizionati dal passato, immaginare quel mondo, individuarne le opportunità. Andranno ascoltati, aiutati dalle altre generazioni a formarsi, senza vincoli, per tradurre in interventi realistici gli schemi che sapranno elaborare per un mondo futuro, non più povero, ma più sicuro e più giusto».