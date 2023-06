Emanuele Filiberto di Savoia: «Abdicherò in favore di mia figlia». Chi è Vittoria, la regina di un trono (italiano) che non c'è

Il trono, ipotetico, le era stato regalato dal nonno esattamente tre anni fa in occasione del suo 16esimo compleanno: Vittorio Emanuele glielo concesse con un decreto formale che ha eliminato la Legge Salica, che per secoli ha limitato la successione al trono ai soli eredi maschi. Oggi suo padre, Emanuele Filiberto di Savoia, lo ha dichiarato ufficialmente: «Abidcherò in favore di mia figlia. Sono certo che farà meglio di me. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re». E così Vittoria di Savoia, 19 anni, sarà la prima principessa Savoia a capo della dinastia e di un trono, quello italiano, che in realtà non esiste ma come tale ha già rappresentato la famiglia reale ai funerali di papa Benedetto XVI. «Il miglior regalo che il nonno potesse farmi», ha dichiarato la principessa qualche anno fa.