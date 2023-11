Vortice polare in arrivo, temperature vicine allo zero e forti temporali: dove e quando, le previsioni meteo

Vortice polare in arrivo. Torna il maltempo sull'Italia. Stavolta con violenti temporali, temperature vicine allo zero e neve. Cambia lo scenario meteorologico. La pausa di questi giorni non durerà molto. Alle alte latitudini si sta muovendo una delle figure meteorologiche più importanti per l’inverno europeo. Fino a giovedì 16 – spiega Antonio Sanò, direttore de ilmeteo.it – vivremo una fase di tempo più stabile, «grazie ad una rimonta anticiclonica che dovrebbe garantire più sole e valori termici di nuovo oltre la media del periodo. In particolare sulle regioni del Centro e sulle due Isole Maggiori sono attese punte massime di temperature sopra i 20-22°C; seppur in ritardo di qualche giorno, spazio dunque alla classica "Estate di San Martino"». Poi, la svolta. Vediamo insieme dove e quando arriverà.

