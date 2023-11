Walter Mazzarri, chi è il nuovo allenatore del Napoli

Aveva saputo “mettersi sulla mappa” (direbbero gli americani) del calcio italiano nel 2006. L’impresa non era delle più facili, forse ci credeva solo lui: Walter Mazzarri era sulla panchina della Reggina già da due anni e già da due anni aveva portato la squadra alla salvezza, massimo risultato auspicabile. Quella volta, però, c’era una sfida in più: partire con una penalizzazione di 11 punti in classifica. Ci riesce, mettendo insieme i punti che sarebbero valsi agli amaranto addirittura l’Europa e togliendosi pure lo sfizio di battere il Milan che aveva appena vinto la Champions League. È il primo miracolo di Mazzarri, che per tutti è Walter il Mago ma fa più delle semplici magie.